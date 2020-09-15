منال سلامة: الأعمال الفنية جزء من صناعة التنمر

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 08:23 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الفنانة منال سلامة، إننا نلاحظ يوميًا وجود حالة من التنمر منتشرة على السوشيال ميديا، منها ضد طفل وأخرى ضد سيدة بدينة أو معاق، مشيرة إلى أن التنمر كان يتم استخدامه فى بعض الأعمال الفنية وكانت جزءًا من صناعة التنمر بشكل عام.
وأضافت "سلامة"، خلال برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك بعض الأعمال الفنية لكي يتم صناعة الكوميديا من غير موقف كانوا يستخدمون التنمر من خلال الضحك المفتعل على رجل بدين أو قصير القامة أو على لونه أو على طريقة الكلام ولم يكن هناك أي انتقاد لهذه الأشياء في السابق بعكس الآن.
وتابعت: "السوشيال ميديا دائمًا متهمة بأنها سبب مشاكل كثيرة في حياتنا ولكن فى موضوع التنمر كانت السوشيال ميديا مفيدة جدًا لأنها فضحت الكثير من المتنمرين وكونت رأي عام ضد التنمر والتى وصلت إلى حد التجريم والعقاب عليها بالحبس والغرامة"، منوهة بأن هناك مشروع بقانون يتم مناقشته لتجريم التنمر والذي سيصل للحبس والغرامة المالية".
وواصلت: "أنا مع قانون تجريم التنمر والعقاب عليه بالحبس والغرامة، متسائلة: "ما الغرض من المتنمر والضحك والمرح على الغير بشكل مستفز أم أن هناك هدف وغرض من التنمر على الغير".

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وفي وقت سابق، كشفت الفنانة منال سلامة، تفاصيل تعرضها لحادث سير، أثناء سفرها إلى الساحل الشمالي.


وقالت منال، خلال أولى حلقات برنامجها "أحلى الكلام" المذاع على قناة "صدى البلد"، إنها لم تنوِ الذهاب إلى الساحل، لكن صديقتها أصرت وأرسلت إليها سائقا، مضيفة: "أنا مصابة بشد بسيط في الدسك، وأثناء الطريق شعرت قبل وقوع الحادث بـ5 دقائق أن عليها القيادة بدلا من السائق، لكنها خشيت تحرجه بطلبها".


وأردفت: "عيني غفلت 10 ثواني فقط، وفوجئت بانفجار إطار السيارة، وانقلبت السيارة أكثر من 3 مرات".



وتابعت: "بعد خروجي أنا وابنتي أميرة وصاحبتها سلمى كانت ملابسنا ووجوهنا مملوءة بالدم ولم أعرف مصدر الدم، ولكن خوفي كان على بنتي أميرة وصاحبتها سلمى اللي كانوا بيصرخوا صرخات هيستيرية".



واستطردت: "الحمد لله انكتب لنا عمر جديد وستر ربنا كبير وكان عظيما علينا، وبمجرد أن فتحت عيني لقيت 50 واحد بيطلبوا المساعدة لي ولابنتي وصاحبتها، وجاءت سيارة الإسعاف خلال دقيقتين وذهبت إلى مستشفى العلمين، وتم عمل اللازم لابنتي ولنا جميعا".

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