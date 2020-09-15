هيثم سعيد: أكره الانتقاد على السوشيال ميديا

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 08:22 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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علق الفنان هيثم سعيد، على سؤال حول إذا جاءه عمل فني في مصر خاص بالتمثيل هل سيفكر ام يقبل العمل الفني، موضحًا أنه سيفكر كثيرًا قبل قبوله العمل الفني إذا كان سيناسبه أم لا، لأن كثير من المخرجين يضعوه في قالب واحد فقط

وأضاف "سعيد"، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن آخر الأدوار في الأعمال الفنية كان يقوم بدور طالب جامعة وبعدها تلقى أكثر من 12 دورًا في أعمال فنية مختلفة في هذا الإطار ويريد أن يقدم أعمالًا مختلفة تضيف له كفنان وليس قالب واحد ومعتاد.

وتابع: "شكلي دائمًا ما يظهر في الأعمال الفنية صغير جدًا عن عمري الحقيقي"، مشيرًا إلى أن الفنان روحه شباب وجميع الفنانين لا يظهر عليهم العمر الحقيقى لأنه دائمًا ما يكون شاب في داخله.

وأعرب عن حزنه الشديد من الانتقاد على السوشيال ميديا وطريقة التعامل مع هذا الانتقاد، خاصة الشخص السيء والذي يتفنن فى إظهار هذا السوء كي يعمل منه حالة على السوشيال ميديا بعيدًا عن الانتقاد وخلافه وكثيرًا ما يحدث الآن على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بشكل عام، معقبًا: "أنا أكره هذا النوع من الانتقاد".

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