هيثم سعيد: رفضت عمل زوجتي كموديل.. وتراجعت لهذا السبب

Advertisements

كشف الفنان هيثم سعيد، أن آخر عمل فني له قبل التوقف عن الغناء كان ألبوم بعنوان "لإمته" تعرفت على زوجته كارلا وكانت موديل في أغنية من الألبوم بعنوان "تاني" ووثقت تعارفي عليها بعد الأغنية بـ 6 أشهر وتمت الخطوبة والزواج بعدها بسنة ونصف.



وأضاف "سعيد"، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه بعد الزواج من كارلا وعند عودته للغناء مرة أخري طلبت منه زوجته أن تكون موديل فى الأغنية الجديدة ولكنه رفض، مشيرًا إلى أنه كان يقوم بتصوير أغنية فيديو كليب بين العين السخنة والقاهرة وحدثت مشكلة بعد التصوير في الكاميرا، وكان معه موديل أخرى وتم عمل فركش يوم العين السخنة.



وتابع: "قررنا أننا نكمل باقي تصوير أغنية الفيديو كليب في القاهرة وعند الاتصال بالموديل لكي تحضر التصوير في الأغنية واستكمالها ولكن تليفونها كان مغلقًا طوال الوقت"، مشيرًا إلى أنه اتصل بزوجته كارلا كي تحضر للتصوير بدلًا من الموديل وتم استكمال الأغنية بزوجته وكان معه ابنته الصغيرة شهرين وحضرت التصوير وأنقذته يوم التصوير وأنقذت الأغنية.



