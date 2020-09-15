دورتموند يصدم مانشستر يونايتد في صفقة سانشو

أعلن سيباستيان كيل رئيس قسم تراخيص اللاعبين في بروسيا دورتموند الألماني عن استمرار الإنجليزي جادون سانشو في صفوف الفريق الألماني في الموسم الحالي.





وأكدت العديد من التقارير الصحفية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يعتبر من أبرز المهتمين بالتعاقد مع النجم الإنجليزي الشاب ولكن إدارة الشياطين الحمر ترفض تلبية مطالبة النادي الألماني المادية.





وأوضحت التقارير الصحفية أن بروسيا دورتموند طلب الحصول على مبلغ 120 مليون يورو مقابل التخلي عن سانشو البالغ من العمر 20 عامًا علمًا بأن إدارة الشياطين الحمر تملك إتفاق مع النجم الإنجليزي على شروطه الشخصية.





وقال سيباستيان كيل في تصريحات صحفية نقلتها شبكة جول العالمية :"جادون سانشو سيلعب في بروسيا دورتموند في الموسم الحالي".



