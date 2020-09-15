ننشر خطة محافظة كفر الشيخ لمواجهة سيول وأمطار الشتاء

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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه شدد على سرعة مراجعة معدات الحملات وإعادة تأهيلها، كما وجه بسرعة تسليك البلاعات، مشيرًا إلى أنه تم وضع خطة متكاملة بالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة لمواجهة أخطار السيول والأمطار المتوقعة، واتخاذ كافة الإجراءات لتفادي آثار الأمطار والسيول في حالة زيادتها عن معدلاتها الطبيعية.



وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بمراجعة ومتابعة ما تم اتخاذه من أعمال تطهير المصارف وصيانة محطات الصرف، وتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام، تضم مصلحة الميكانيكا والكهرباء والرى والزراعة، لعمل جولات ميدانية لتفقد عدد من محطات الصرف بنطاق المحافظة للوقوف على أعمال الصيانة ومدى جاهزيتها لاستقبال موسم الشتاء.



كما وجه المحافظ، بمراجعة صفايات الأمطار وشبكات الصرف الصحي وروافع الري وطلمبات الطوارئ وصيانة أعمدة الكهرباء ومراجعة الأسلاك والعوازل، لمواجهة أي ظواهر ومتغيرات مناخية متوقعة خلال موسم الشتاء، ووضع الخطط والبدائل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة.



جاء ذلك خلال مناقشة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم الثلاثاء، الاستعدادات لموسم الشتاء المقبل، خلال الاجتماع الذي عقده في قاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة،لمناقشة الخطة الاستثمارية،بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ،واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة،واللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء المدن وعدد من نواب رؤساء المدن،وعدد من قيادات الديوان.



وفي سياق منفصل، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 808 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 84969 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 101177 حالة من ضمنهم 84969 حالة تم شفاؤها، و5661 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.