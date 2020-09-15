أحدث عروض كارفور مصر بالصور لشهر سبتمبر 2020 عروض CARREFOUR FAMILY SAVING

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 06:39 م
بوابة الفجر
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أحدث عروض كارفور مصر بالصور لشهر سبتمبر 2020 عروض CARREFOUR FAMILY SAVING

عروض كارفور مصر خلال شهر سبتمبر 2020 نعرضها لكم محبي عالم التسوق من خلال بوابة الفجر الإلكترونية، حيث يقدم كارفور مصر على مستوى جميع فروعه الهايبر والماركت في جمهورية مصر العربية أقوى العروض والتخفيضات والخصومات على كافة المنتجات والسلع خلال شهر سبتمبر 2020 تصفح أحدث عروض كارفور.


أحدث عروض كارفور مصر لشهر سبتمبر 2020

عروض كارفور مصر اليوم من 9 سبتمبر وحتى 22 سبتمبر 2020

عروض كارفور مصر 2020 حتى الثاني والعشرين من شهر سبتمبر الجاري تحت شعار CARREFOUR FAMILY SAVING،  وذلك على المواد والسلع الغذائية ومنتجات الألبان والدواجن والأسماك والفواكه والخضروات واللحوم المجمدة والطازجة، والمنظفات المنزلية ومنتجات العناية بصحة الأطفال وصحة الجسم والشعر والبشرة.

كما تشتمل أيضًا عروض كارفور 2020 التخفيضات والخصومات على الشاشات والأجهزة الكهربائية والأجهزة المنزلية مثل الغسالات والثلاجات والسخان الغاز والكهربائي ومحضر الطعام ومبرد المياه ومبرد الهواء والمراوح واللمبات الليد، بالإضافة إلى الأدوات البلاستيكية والمنزلية والمفروشات والستائر وأطقم وأواني الطهي، وأطقم الحدائق وحمامات السباحة وكل المستلزمات الخاصة بالمصايف، والملابس الرجالي والحريمي وملابس الأطفال وألعاب الأطفال والشنط والأدوات المدرسية وحافظات الطعام، وغيرها من السلع والأجهزة المتوفرة بفروع الهايبر والماركت.

وأكدت مؤسسة ماجد الفطيم على توافر العديد من الخصومات على مختلف المنتجات والسلع بكافة أقسام الهايبر والماركت، وذلك من خلال عروض كارفور 2020 المستمرة على مدار العام وتوجد أيضًا هذه العروض في كارفور إسكندرية .

كما يقدم كارفور خصومات خاصة عند شراء المنتجات والسلع عن طريق الفيزا أو من خلال تطبيق ماي كلوب، علمًا بأن تلك العروض متوفرة على مستوى جميع فروع كارفور الهايبر والماركت حتى نفاذ الكمية، وكذلك حتى يتم طرح عروض وتخفيضات جديدة.


أفضل عروض كارفور مصر 2020

تستمر عروض كارفور اليوم في مصر حتى 22 سبتمبر 2020 بخصومات حصرية، علمًا بأنه يمكن شراء كافة المنتجات والعروض أون لاين ومن فروع الهايبر والماركت حتى نفاذ الكمية، بالإضافة إلى إمكانية توصيل كافة السلع والمنتجات حتى باب المنزل، وذلك مع توافر خدمة الدفع عند استلام السلع والمنتجات، كما أكد كارفور على توافر خدمة توصيل الطلبات الطازجة في نفس اليوم.


عروض كارفور علي الشاشات

في جميع فروع كارفور في مصر  سوف  تحصل علي عروض أفضل عروض كافور على الشاشات من بداية 32 بوصة إلى 55 بوصة والخصومات على جميع أنواع الشاشات LED -LCD والشاشات Smart.


عروض كارفور اليوم

كما أكد كارفور اليوم على توافر التخفيضات والعروض الحصرية بالإضافة إلى قسائم الشراء على مدار اليوم ونقاط نظام ماي كلوب، للمزيد يمكن تصفح مجلة عروض كارفور 2020.

أحدث عروض كارفور مصر بالصور لشهر سبتمبر 2020 عروض CARREFOUR FAMILY SAVING 1

أحدث عروض كارفور مصر بالصور لشهر سبتمبر 2020 عروض CARREFOUR FAMILY SAVING 2

أحدث عروض كارفور مصر بالصور لشهر سبتمبر 2020 عروض CARREFOUR FAMILY SAVING 3

أحدث عروض كارفور مصر بالصور لشهر سبتمبر 2020 عروض CARREFOUR FAMILY SAVING 4

أحدث عروض كارفور مصر بالصور لشهر سبتمبر 2020 عروض CARREFOUR FAMILY SAVING 5

عروض كارفور مصر 2020 وخصومات ماي كلوب

أكد كارفور على إمكانية الحصول على نقاط نظام ماي كلوب حتى الثاني والعشرين من سبتمبر 2020 عند الشراء من الفرع أو من خلال المتجر الإلكتروني في ثلاث خطوات (تسوق – اجمع – استبدل)، مؤكدًا على حصول عملاء نظام ماي كلوب على النقاط وقسائم الشراء بقيمة 10 جنيهات لكل مائة نقطة في حال الشراء أون لاين أو من الفروع بشكل مباشر، بالإضافة إلى خصم 10% تضاف كنقاط عند شراء أدوات الطبخ والطابعات والمفروشات ولعب الأطفال وشنط المدارس والشامبو والبلسم وحفاضات الأطفال والمشروبات الغازية واللبن الطازج والخبز الأبيض.

كما أكد كارفور مصر على توافر خدمة طلب كافة المنتجات أون لاين وتوصيل المنتجات حتى باب المنزل، بالإضافة إلى الضمان الممدد على الأجهزة الكهربائية، وبطاقات الهدايا من خلال عروض CARREFOUR FAMILY SAVING.

أحدث عروض كارفور مصر بالصور لشهر سبتمبر 2020 عروض CARREFOUR FAMILY SAVING

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