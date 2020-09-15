الملك الأردني يشدد على محاسبة المخالفين في الانتخابات

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 06:18 م
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
أكد الملك الأردني عبد الله الثاني أهمية أخذ جميع الإجراءات والاحتياطات لضمان صحة المواطنين وسلامتهم خلال العملية الانتخابية المقبلة، مشددا على أنه ستتم محاسبة المخالفين.

وشدد خلال اجتماعه مع رئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب اليوم الثلاثاء عبر الفيديو، على ضرورة التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة لإنجاح العملية الانتخابية، لافتا إلى أن الانتخابات النيابية ستجرى في ظروف استثنائية بسبب وباء كورونا، مؤكدا أن هنالك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الجميع، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

وأعرب عن دعمه للهيئة وثقته بقدرتها على إدارة العملية الانتخابية بأعلى درجات النزاهة والشفافية، مشددا على أهمية سيادة القانون ومحاسبة من يخالف القوانين والإجراءات، ولا يلتزم بالشروط المفروضة خلال العملية الانتخابية.

ومن المقرر إجراء الانتخابات النيابية في الأردن يوم العاشر من نوفمبر المقبل.

أخبار تهمك

جلسة في الإمارات.. الأهلي يغلق صفقة من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

نجم الفراعنة يرفض بيراميدز والزمالك ويتمسك بالانتقال للأهلي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 46 دقيقة

قرار عاجل من "المركزى" بشأن سحب الأموال من الصرافات الآلية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تصريح صادم من الحكومة للمواطنين بشأن موجة كورونا الثانية

منذ يوم

الأهلي يتراجع عن ضم الجناح الطائر

منذ 14 دقيقة

ميدو يفجر مفاجأة بشأن صالح جمعة ومرتضى منصور

منذ حوالي 10 ساعات

ميدو: خروج افشة مصلحة للأهلي في ظل تواجد فايلر

منذ حوالي 3 ساعات

أول قرار من الأهلي بعد ركلة جزاء الاتحاد السكندري المثيرة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

بيراميدز يكشف عن مفاجأة سارة لنجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

نجم بيراميدز يرفض الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعتين و 46 دقيقة

الزمالك يفاوض محمد شوقي

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات جديدة بشأن صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يدخل في منافسة شرسة لضم موهبة دكرنس

منذ ساعة و 22 دقيقة

مفاجأة.. فايلر يرحل عن الأهلي في هذا الموعد!

منذ أقل من ساعة

السيسي يصدق على 4 قوانين جديدة.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 11 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
05:07 م

السيسي يصدق على 4 قوانين جديدة.. تعرف عليها

مفاجأة.. فايلر يرحل عن الأهلي في هذا الموعد!

06:30 م

قرار عاجل من "المركزى" بشأن سحب الأموال من الصرافات الآلية

12:20 م

جلسة في الإمارات.. الأهلي يغلق صفقة من العيار الثقيل

05:31 م

نجم بيراميدز يرفض الانتقال إلى الزمالك

04:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر