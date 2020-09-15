نجم وفاق سطيف يقرر البقاء مع فريقه ويرفض الرحيل

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 06:27 م
بوابة الفجر
وكالات
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 أكد أمير قراوي، نجم نادي وفاق سطيف الجزائري لكرة القدم، انه تنازل عن أمواله من أجل الاستمرار مع الفريق.

وكشف وفاق سطيف يوم الاثنين، أن قراوي جدد عقده مع الفريق لموسمين إضافيين.

وقال اللاعب في تصريح للصفحة الرسمية للنادي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"فخور بتجديد عقدي مع وفاق سطيف الكل يعرف أنني أحب هذا الفريق منذ صغري. قبلت التنازل عن مستحقاتي المالية التي أدين بها منذ سنتين، كما وافقت على تخفيض راتبي من أجل البقاء".

وأضاف :"تلقيت عروضا من 4 أندية، لكني كنت صريحا معهم وأبلغتهم أنني سأقبل التفاوض معهم إلا في حال عدم اتفاقي مع إدارة وفاق سطيف التي كانت المفاوضات معها سهلة لأنه كانت هناك رغبة متبادلة من الطرفين".

وأثنى قراوي/33 عاما/ على التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني للوفاق وعلى زملائه في الفريق وكذا الجماهير، الذين طلبوا منه الاستمرار مع النادي.

من جهة اخرى، أكد قراوي، ان وفاق سطيف سينافس على الألقاب المحلية والقارية في الموسم المقبل، داعيا إلى التعاقد مع لاعبين بوسعهم مساعدة الفريق على تحقيق أهدافه.

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