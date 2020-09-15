كشف ملابسات واقعة إنتشار فيديو لسيدة مُكبلة اليد بالأقصر

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 06:35 م
أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
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رصدت المتابعة تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) تحت عنوان "أسرة تكبل إبنتها المهتزة نفسيًا بمنزل مهجور فى الأقصر".

وبالفحص تبين للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر أن الفيديو (لإحدى السيدات - مقيمة بدائرة مركز شرطة أرمنت بالأقصر) وأنها متواجدة بمنزل شقيقتها، وغير مُكبلة اليد ، وبسؤال شقيقتها (ربة منزل) قررت أن شقيقتها تعانى من مرض نفسى وعللت سبب تكبيلها خوفًا من إيذاء نفسها أو أن تهيم على وجهها فى الشوارع.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

في سياق أخر، تمكنت إدارة الأموال العامة، من ضبط ممرض بإحدى المستشفيات لإستغلاله موقعه الوظيفى والإستيلاء على كميات مختلفة من العقاقير الطبية والأدوية المقرر صرفها للمترددين والمحجوزين بالمستشفى والتربح من بيعها.

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام ممرض بإحدى المستشفيات بالإستيلاء على أدوية من المستشفى جهة عمله لبيعها فى السوق المحلى والإستيلاء على ثمنها.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الإختلاس والإضرار بالمال العام عن قيام (ممرض بقسم الحروق بإحدى المستشفيات، بإستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله كونه ممرض بقسم الحروق بالمستشفى وإستولى على كميات مختلفة من العقاقير الطبية المقرر صرفها للمترددين والمحجوزين بالمستشفى جهة عمله للعلاج من بعض الأمراض، وكذا مرضى فيروس كورونا وإخفائها بمسكنه وبيعها عقب تجميع كميات كبيرة منها للإستيلاء على ثمنها مستغلًا الظروف الراهنة وتزايد الطلب فى السوق المحلى على الأدوية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهداف مسكنه وضبطه، وبتفتيش المسكن عثر على 157 عبوة دوائية مختلفة الأنواع مدون عليها "خاص بوزارة الصحة ممنوع تداولها وبيعها.

وبمواجهة المتهم إعترف بإستيلائه على العقاقير المضبوطة بمسكنه من المستشفى جهة عمله بقصد بيعها والإستيلاء على ثمنها.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الإختلاس والإستيلاء على المال وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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