حقيقة زيادة تذكرة المترو بعد تولي شركة فرنسية إدارته.. الوزير يوضح

كشف وزير النقل كامل الوزير، عن تفاصيل تولي شركة فرنسية إدارة المترو ، لافتًا إلى أن مصر لديها شركة واحدة فقط تعمل في مجال إدارة وتشغيل وصيانة المترو.









مترو الأنفاق





وقال الوزير خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “mbc مصر”: “احنا عندنا خطين مترو ودول كفاية ويمكن كتير على الشركة بتاعتنا، ودي شركة مملوكة لهيئة الأنفاق، والشركة أصبحت لا تستطيع أن تدير أكتر من كدة، واحنا بنعمل الخط التالت وبنكمله”.





وأوضح الوزير أن المرحلة الثالثة من الخط الثالث ستدخل الخدمة في نهاية عام 2021 ، مشيرا إلى أن عدد خطوط المترو في المستقبل سيكون 6 خطوط: وده كتير قوي على الشركة بتاعتنا”، مشددًا على أن الشركة الفرنسية التي ستتولى إدارة المترو لا تملكه ولكنها تدير مقابل عقد إدارة وتشغيل وصيانة وتسلم المترو جديد عند انتهاء امتياز العقد الخاص بها.





ووصف الوزير العقد المصري للشركة الفرنسية بأنه أفضل من عقده مع السعودية وعقده في فرنسا ، مضيفًا: ” “احنا ولا بعنا المترو ولا نقدر نفرط في المترو وبحب أطمن الناس أن الحكومة هي اللي بتحدد التذكرة واحنا اللي بناخد قيمتها ومبنسبش الشركة تتحكم في التذكرة، ولو سيبناها تتحكم هتخلي التذكرة بضعف سعرها لأن إحنا لا نهدف للربح لكن عاوزين نجيب مصاريف التشغيل”.



