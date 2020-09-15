المنظمة الدولية للهجرة: غرق 24 مهاجرا على الأقل قبالة ليبيا

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 05:40 م
بوابة الفجر
رويترز
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أفادت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، بأنه من المعتقد أن 24 مهاجرا ولاجئا، كانوا على متن زورق مطاطي متجه من ليبيا إلى أوروبا، غرقوا بعد انقلاب قاربهم.

ويعتقد أن ثلاثة قوارب غادرت من الزاوية الليبية ليلة الأحد. وقالت صفاء مشهلي من المنظمة الدولية للهجرة في إفادة في جنيف إن خفر السواحل الليبي عثر على 45 شخصا على متن زورقين وأعادهما لكن الثالث انقلب.

وأضافت: "تم انتشال جثتين وقليل جدا من الناجين وصلوا لموظفي المنظمة الدولية للهجرة عند نقطة الإنزال الليلة الماضية، وبالتالي فإن ما لا يقل عن 22 آخرين لقوا حتفهم".

ويموت مئات المهاجرين كل عام في البحر المتوسط​​، ولقي 45 إفريقيا حتفهم الشهر الماضي في أسوأ حادث مسجل تتعرض له سفينة قبالة الساحل الليبي هذا العام.

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