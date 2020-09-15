انطلاق المرحلة الأولى من مناورات "الأخوة السلافيون – 2020" في بيلاروس

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 05:01 م
بوابة الفجر
وكالات
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أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن المرحلة الأولى من المناورات الروسية البيلاروسية المشتركة انطلقت أمس الاثنين في بيلاروس، وتشارك فيها وحدات من فوج الهجوم الجوي للقوات المحمولة جوا.

وجاء في بيان الوزارة الصادر اليوم الثلاثاء، أن "المرحلة الأولى من التدريبات التكتيكية البيلاروسية الروسية المشتركة (الإخوان السلافيون – 2020)، بدأت في ساحة تدريب بريستسكي في بيلاروس في 14 سبتمبر الجاري".

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن "وحدات من فوج الدفاع الجوي بالحرس التابع لقوات حرس بيسكوف المحمولة جوا تشارك من الجانب الروسي".

وأكدت، أن "المناورات تتم في محاور مكافحة الإرهاب وليست موجهة ضد أي دولة أخرى".

وخلال المرحلة الأولى، التي من المقرر الانتهاء منها في 25 سبتمبر، سيعمل المظليون الروس والبيلاروسيون على تنفيذ مهام مشتركة كجزء من مجموعة تكتيكية.

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