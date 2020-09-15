عبد المعز: تدين الأفعال أبقى عند الله من تدين الأقوال (فيديو)

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قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن التدين المنشود هو تدين الأحوال والأعمال وليس الأقوال ولذلك فدين الأفعال هو الأبقى عند الله.



وأضاف "عبد المعز" خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء: "التدين المنشود المطلوب إذا كنت إمامي فكن أمامي، تدين الأحوال والأعمال وليس الأقوال اسمع كلامك أصدقك اشوف أمورك أتعجب".



وتابع "العارف بالله يدلك بأفعاله إلى ذلك دون مقاله، شكله وتصرفه يدل على أخلاقه، لن يتكلم على الله بلسانه أو مقاله، هيكلمك بالحال، تجده بشوش طيب القلب لا يحدث مشاكل إذا دخل مكان تركه أفضل مما كان".



وأكد الداعية الإسلامي أن من أهم الأمور التي تصل بالإنسان إلى الله هو الورع، مستطردًا "ما أجمل أن تدعو الله وأنت ساجد، ومن لديه دين عنده وورع يخاف من الله".



وفي سياق متصل قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن التدين المصري يتسم بالوسطية والتعايش مع الآخر كما يتسم بالطيبة والاستيعاب.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" المذاع على قناة صدى البلد، أن وجود الأزهر الشريف في مصر أعطى مساحة للفهم الدقيق للنص الشرعي ومقاصد الشرع.



وأكد مفتي الديار المصرية على أنه تم تجريف الخطاب الأزهري المصري في الثلث الأخير من القرن العشرين، وتم إيجاد خطاب آخر مواز.

