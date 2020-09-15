7 نوفمبر.. نظر دعوى إلغاء قرار إنشاء مجتمع عمراني على جزيرة الوراق

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 05:33 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من عماد الدين محمد عيد المحامي وآخرين، التي طالبوا فيها بصفة مستعجلة بوقف القرار رقم 20 لسنة 2018 الصادر من رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق، لجلسة 7نوفمبر المقبل.


واختصمت الدعوى التي حملت رقم 46990 لسنة 72 قضائية، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفتيهما، اعتدادا بأن القرار الصادر من مجلس الوزراء، يحمل بين طياته تشريد وتهجير أهالي، وملاك جزيرة الوراق، كما أنه خالف قرار آخر صادر من رئيس مجلس الوزراء بعدم جواز إخلائهم من مساكنهم.


وارتكزت الدعوى على المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على اشتراط أن يكون لرافع الدعوى مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، كما هو حال الطاعنين من أهالي جزيرة الوراق المقيمين على أرضها وساكني منازلها، لذلك أقاموا دعواهم لدفع الأضرار والمخاطر الحادثة لأهالي القرية بالكامل، من تدمير للرقعة الزراعية، والتي تلتزم الدولة بزيادتها، والحفاظ عليها.


كما أن المادة الثالثة من القانون 59 لسنة 1979، تحظر إقامة مجتمعات عمرانية على الأراضي الزراعية، إضافة إلى أن قانون الزراعة جرم التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء عليها.

وفي سياق آخر، أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في اتهام ٥ مسئولين بأحد الأحياء بمحافظة بورسعيد، بقيام اثنين من رؤساء الأحياء باستخدام السيارة الحكومية في استخداماتهما الشخصية، وتوصيلهما بها الي منزلهما خارج المحافظة بالمخالفة للتعليمات.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

وتضمن الحكم مجازاة رئيسى حى بعقوبة التنبيه أحدهما حالي والآخر سابق، وخصمت أجر ٣٠ يومًا من راتب مدير النقل الميكانيكي سابقًا بالحي المذكور، ومدير جراج، وغرمت مدير نقل ميكانيكى سابق بحى آخر بغرامة تعادل الأجر الوظيفي.



ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول بصفته رئيس حي، استخدم السيارة الحكومية عام ٢٠١٧ في الانتقال إلى محل إقامته والعودة بها بالمخالفة للقواعد المنظمة، ونفس الاتهام تم توجيهه للمحال الثانى والذي يعمل رئيسًا لحي آخر بمحافظة بورسعيد.

أما المُحال الثالث قعد عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال استخدام الأول السيارة الحكومية في غير الغرض المصلحي، والرابع والخامس قعدا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال استخدام الثاني بصفته رئيس حى السيارة الحكومية في غير الغرض المصلحي.

وثبت للمحكمة، أن رئيس الحي كان يبلغ السائق بتوصيله من محل عمله بالحي في بورسعيد إلى محل إقامته بمدينة قها بمحافظة القليوبية في نهاية عمل يوم الخميس ثم يرجع بالسيارة إلى جراج الحي، ثم يعود إليه مرة ثانية في مساء السبت التالي أو فجر الأحد ليقوم بتوصيله من مدينة قها إلى محافظة بورسعيد، وذلك طوال فترة عمل المحال رئيسا للحي في الفترة من فبراير 2017 وحتى إبريل 2017، ولما كان هذا المسلك من جانب المحال الأول يعد إخلالا منه بواجبات وظيفته التي تحتم عليه الالتزام بالتعليمات التي تقضي بعدم استعمال السيارة المصلحية المخصصة له خارج نطاق المحافظة التي يؤدي عمله بها لأغراض شخصية، وذلك حفاظا على المال العام.

ونفس الإتهام كان يقوم به رئيس الحي الثانى، من خلال إبلاغ السائق بتوصيله لمنزله خارج المحافظة.

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