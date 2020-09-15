نجم الفراعنة يرفض بيراميدز والزمالك ويتمسك بالانتقال للأهلي

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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تمسك أسامة جلال نجم إنبي ومنتخب مصر الأوليمبي، بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي بدءاً من الموسم المقبل، رافضاً الانضمام إلى صفوف بيراميدز.

وأبلغ جلال قلب دفاع إنبي والمنتخب الأوليمبي إدارة فريقه برغبته في الانتقال إلى النادي الأهلي.

وطلب جلال من إدارة الفريق البترولي، بالسماح له بالانتقال للقلعة الحمراء، كما طلب غدم مغالاة الإدارة في الطلبات المادية.

وجدد النادي الأهلي اهتمامه بأسامة جلال، بعد الإصابة التي تعرض لها قلب دفاع الفريق محمود متولي مؤخراً، بقطع في الرباط الصليبي للركبة، والتي ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

يذكر أن أسامة جلال يحظى باهتمام نادي بيراميدز والزمالك، فضلاً عن امتلاكه لعدة عروض أوروبية.

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بيراميدز الزمالك الأهلي أسامة جلال

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