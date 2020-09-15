نجم برشلونة يروي تفاصيل رحلته المريرة مع فيروس كورونا

تحدث البوسني ميراليم بيانيتش لاعب برشلونة الإسباني، عن فترة إصابته بفيروس كورونا، مؤكدًا أنه كان يشعر بالسعادة بعد الدعم الكبير الذي شاهده من الجميع.





وقال بيانيتش في تصريحات صحفية: "بالنسبة للإصابة بفيروس كورونا فهو شعور سيئ وغير مُمتع، ةلا نعرف شيئاً عن هذا الفيروس، وتدربت وحيداً في المنزل وتواصلت مع طاقم النادي، ولكنني ها انا هُنا".





وأكمل: "‏غداً سأتدرب مع المجموعة، وأتمنى ان العب مُباراة يوم السبت ضد جيرونا استعدادًا للموسم الجديد، واحاول تعلم اللغة في اسرع وقت لأكون احترافي على جميع المستويات".



