نجم برشلونة يروي تفاصيل رحلته المريرة مع فيروس كورونا

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 05:27 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
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تحدث البوسني ميراليم بيانيتش لاعب برشلونة الإسباني، عن فترة إصابته بفيروس كورونا، مؤكدًا أنه كان يشعر بالسعادة بعد الدعم الكبير الذي شاهده من الجميع.  

وقال بيانيتش في تصريحات صحفية: "بالنسبة للإصابة بفيروس كورونا فهو شعور سيئ وغير مُمتع، ةلا نعرف شيئاً عن هذا الفيروس، وتدربت وحيداً في المنزل وتواصلت مع طاقم النادي، ولكنني ها انا هُنا".

وأكمل: "‏غداً سأتدرب مع المجموعة، وأتمنى ان العب مُباراة يوم السبت ضد جيرونا استعدادًا للموسم الجديد، واحاول تعلم اللغة في اسرع وقت لأكون احترافي على جميع المستويات".

وتابع: "‏بكنت اتمنى ان العب لـ برشلونة وانا في سِن الـ6، ‏والبارسا دائماً تُريد أن تكون في المركز الأول، ولن اكون سعيداً إلا بالمركز الأول مع الفريق".

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