محافظ أسوان يوافق على تخفيض الالتحاق بالتمريض.. وفتح فصل إضافى

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 05:28 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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وافق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على فتح باب التقديم بمدارس التمريض التابعة لمديرية الصحة والنزول بالمجموع إلى 264 درجة من الناجحين فى الشهادة الإعدادية ولديهم الرغبة فى الإلتحاق بهذه المدارس حيث سيتم فتح فصل للتمريض الملحق بمدرسة فوزية حامد للتجارة بنات بطريق السادات.

صرح بذلك الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان والذى أوضح بأنه تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية سيتم إستثمار وجود أسماء مشتركة فى الطلاب المقبولين بالمدارس التابعة لمديرية الصحة والهيئة العامة للتأمين الصحى فى فتح فصل إضافى لإستيعاب الطلاب الذين ينطبق عليهم شروط القبول.


 أدار اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نقاشًا موسعًا حول العديد من القضايا والتحديات الحالية بحضور أكثر من 100 شاب وفتاه من المشاركين فى الفوج الأول للبرنامج الرئاسى ( أهل مصر ) لأبناء المحافظات الحدودية


حيث أكد اللواء أشرف عطية على أهمية الحوار والتواصل الدورى مع الشباب بإعتبارهم شركاء التنمية وصناع الحاضر وأمل المستقبل الواعد، مشيرًا إلى أن ما تشهده أسوان الأن من حركة تطوير شاملة سواء فى مجال البنية الأساسية أو التجميل أو الطرق وغيرها من المجالات التنموية يعد من أهم ثمار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعتبار أسوان عاصمة للشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية،


وقد أوضح أشرف عطية بأنه تنفيذًا لهذا التوجية الرئاسى فقد تم حصر كافة المشكلات ومطالب التنمية التى تواجهة المحافظة وعرضها على مجلس الوزراء حيث لاقت إهتمام مباشر من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس والوزراء، بجانب تعاون وتنسيق كبير من كافة الوزارات والجهات المعنية من أجل تقديم كافة أوجه الدعم والإعتمادات المالية المطلوبة لإستكمال المشروعات المتعثرة وإطلاق حزمة جديدة من المشروعات العملاقة ومنها محاور وكبارى كلابشة ودراو وخزان أسوان البديل الحر، بالإضافة إلى إعادة تأهيل الطرق الرئيسية والداخلية،فضلًا عن مشروعات الطاقة الشمسية والأسمدة والإستصلاح الزراعى،


وأشار إلى أنه جارى الإهتمام حاليًا بالتوسع فى إقامة المناطق الصناعية وجذب المزيد من الإستثمارات للإستفادة من فرص الإستثمار المتاحة وإستغلال المقومات والموارد الطبيعية والمحجرية والتعدينية التى تزخر بها المحافظة بما يعود بالنفع والإيجاب على المجتمع الأسوانى ويساهم فى توفير الكثير من فرص العمل المناسبة للشباب وبالتالى خفض معدلات البطالة،


وخلال اللقاء كلف المحافظ المسؤلين بسرعة حصر كافة المطالب والرؤى والأفكار التى تم عرضها الشباب فى اللقاء من أجل عرضها عليه شخصيًا لإتخاذ اللازم، مع الإستفادة منها فى عمليات الدراسة والتخطيط الجارية،


وفى ختام اللقاء قام محافظ أسوان بتكريم اللاعب مصطفى أحمد لحصوله على المركز الثالث فى بطولة الجمهورية للتايكوندو فوق ١٧ سنة، بجانب تكريم المدرب أشرف محمود والإدارى عصام فؤاد وذلك تقديرًا لجهودههما فى تجهيز وتدريب أبناء المحافظة ضمن المشروع القومى للموهبة الرياضية والبطل الأولمبى برعاية وزارة الشباب والرياضة.

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