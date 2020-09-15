"WTO": الرسوم الأمريكية على الصين تنتهك قواعد التجارة العالمية









أصدرت منظمة التجارة العالمية "WTO" حكما اليوم الثلاثاء بأن رسوما إضافية فرضتها الولايات المتحدة على الصين في 2018 ليس لها مسوغ في قواعد التجارة العالمية.





وقضت لجنة من ثلاثة أعضاء بأن واشنطن لم تقدم ما يثبت أن الرسوم التي فرضتها بعد إجراء تحقيق تُعد استثناء مبررا لالتزاماتها.









و أعلنت الصين اليوم الثلاثاء معارضتها الشديدة لقرار الولايات المتحدة الأمريكية فرض قيود على واردات صينية كالقطن تحت مزاعم أنه تم انتاجه في ظروف عمل "قسرية" وانتهاكات حقوقية للأقلية المسلمة في منطقة "شينجيانغ" الويغورية ذاتية الحكم أقصى شمال غربي الصين.





وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين - في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة - إن الجانب الأمريكي يستخدم ما يسمى بالعمل القسري كذريعة لانتهاك قواعد التجارة الحرة والسوق والإضرار بسلاسل الصناعة والتوريد العالمية وإن الصين تعارض ذلك بشدة.





وأضاف ان مسألة العمل القسري مصطنعة ولا صحة لها على الإطلاق خاصة وأن الأقليات في شينجيانغ جزء من الشعب الصيني ولم يتم فرض أي قيود نهائيا على حرياتهم أو معتقداتهم.





وتابع "نحث الجانب الأمريكي على احترام الحقائق ووقف ما وصفها بالمناورات السياسية.





وحول طلب الجانب الأوروبي تنسيق زيارة مستقلة إلى شينجيانغ أشار وانغ وين بين إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينج أكد خلال اجتماع أمس مع قادة ألمانيا والاتحاد الأوروبي عبر الفيديو أنه لا يوجد مسار عالمي موحد لتطوير حقوق الإنسان في العالم ولا توجد طريقة مثلى وإنما فقط الطريقة الأفضل وأنه يتعين على جميع الدول منح الأولوية للتعامل مع الأمور الخاصة بها وأن الصين تؤمن بأن الجانب الأوروبي يمكنه حل قضايا حقوق الإنسان الخاصة به.





وأضاف أن الرئيس الصيني شدد كذلك على أن الشعب الصيني لن يقبل معلما لحقوق الإنسان ويعارض "المعايير المزدوجة" وأن الصين مستعدة لتعزيز التبادلات مع الجانب الأوروبي على أساس مبدأ الاحترام المتبادل حتى يتمكن الجانبان من إحراز تقدم.



