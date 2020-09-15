نرمين الفقي تشارك جمهورها بصورة من كواليس "شارع9"

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 05:31 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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تحرص الفنانة نرمين الفقي التفاعل مع محبيها من حين لآخر بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية.

حيث شاركت جمهورها بمجموعة صور جديدة لها من كواليس مسلسل "شارع9" ، وذلك عبر حسابها بموقع إنستجرام .

وعلقت نرمين قائله :" مسلسل شارع 9 ، رانيا يوسف ومحمود عبدالمغني وأحمد وفيق ومجموعة جميلة جداً ، إخراج الأستاذ محمد عبدالخالق وتأليف حسين مصطفى محرم.

يذكر ان شاركت الفنانة نرمين الفقي،فى بطولة مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم،هانى عادل، هبة مجدي، فراس سعيد، عبير صبرى، ملك قورة، تونى ماهر، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفي فكرى، يتناول هذا المسلسل قصص مختلفة كل قصة 5 حلقات يتناقشون فيه قضايا المرأة العمل والزواج.

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