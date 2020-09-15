في ذكرى ميلاده.. تعرف على علاقة الصداقة القوية بين إسماعيل يس وجمال عبد الناصر

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 05:08 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى ميلاد أبو ضحكة جنان أسطورة الكوميديا الفنان الكبير إسماعيل يس، الذي دخل قلوب الجماهير على أوسع أبوابه.


هناك قصة طريفة جعلت من عبدالناصر يتابع أفلام أسماعيل يس، ليصبح بعد ذلك صديق للرئيس، أنه خلال زيارة عبد الناصر للجزائر وأثناء الزيارة فوجيء برجل من الجماهير يسعى للوصول إليه من بين حراسته، فسمح له عبدالناصر بالحديث معه، فوجد هذا الرجل يستغله كمرسال إلى الفنان إسماعيل ياسين، فقد طلب منه أن يسلم عليه قائلًا: "سلملي على إسماعيل يس يا ريس".

حضر الرئيس جمال عبد الناصر، بنفسه عرض فيلم "إسماعيل ياسين في الجيش" لتستقبله الموسيقى العسكرية على جانبي بوابة سينما ديانا، وأعلن الرئيس رضاه الشديد، وذكر أنه لم يضحك مثل ضحكه في هذا الفيلم.

اسماعيل يس كانت تربطه علاقة صداقة قوية بالرئيس الراحل، وكان دائمًا ما يحرص على اصطحاب نجله ياسين إلى منزل عبد الناصر حيث كان الطفل صديقًا لأبناء الرئيس الراحل، كما أن عبد الناصر كان صاحب فكرة أفلام "إسماعيل يس في الجيش" حتى يحب الجمهور الجيش بعد الثورة.

ونفت أرملة نجل إسماعيل يس، في احدى اللقاءات بأن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، السبب فيما وصل إليه إسماعيل يس، كما كشفت ولأول مرة، أن شخصية سيادية تعمدت إنهاء أسطورة حماها الفنان الشهير، بغرض تمهيد الساحة لظهور فؤاد المهندس.

وقالت: "أن السبب في ما وصل إليه إسماعيل يس، مثلما أخبرها زوجها الراحل، هو مراكز القوى التي اضطهدته من أجل ظهور أشخاص آخرين في الوسط الفني، مشيرة إلى كونه حينما كان يتلقى سيناريو عمل كان يفاجأ بعدها باختفاء المنتجين دون سبب معلن".

وأضافت: ""فؤاد المهندس لم يتسبب شخصيا في إنهاء أسطورة حمايا، ولكني علمت أن هناك شخصية سيادية تسببت في الإطاحة بإسماعيل يس من عرش الكوميديا لصالح المهندس".

وأوضحت أرملة نجل إسماعيل يس، أن علاقة زوجها بفؤاد المهندس كانت جيدة، والدليل على هذا تعاونه معه سينمائيا في أواخر أيامه قبل الرحيل، كما أن زوجها لعب دورا في الصلح بين "المهندس" وزوجته الفنانة شويكار.

ومن المصادفات العجيبة، أن تاريخ ميلاد إسماعيل ياسين في 15 سبتمبر، بينما وفاة فؤاد المهندس في 16 سبتمبر.

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