فيدرا تشعل "إنستجرام" بجلسة رياضية

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 05:24 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شاركت الفنانة فيدرا، فيديو من أحدث جلسات تصوير لها أثناء ممارستها رياضة اليوجا وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

واستعرضت فيدرا في الفيديو رشاقتها البدنية، وأعجب بالفيديو الجمهور وعبرو عن شلك من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "عااش"،"ربنا يحفظك ويحميكي يا غالية".

يذكر أن آخر أعمال فيدرا مشاركتها في مسلسل "بين عالمين"، والذي خرج من السباق الرمضاني الماضي، وهو تأليف أيمن مدحت، وإنتاج تامر مرسى وإخراج أحمد مدحت وهو بطولة طارق لطفي، وهشام سليم، ولقاء الخميسي، ودارين حداد.

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