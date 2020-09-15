بوتين يكرم المشاركين ببناء مراكز طبية عاجلة في روسيا لمواجهة كورونا

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 04:59 م
بوابة الفجر
وكالات
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وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء، وزارة الدفاع بإعداد قائمة بالجنود والموظفين المدنيين المشاركين في بناء المراكز الطبية في الأقاليم بهدف تكريمهم.

جاء ذلك خلال مشاركة بوتين عبر تقنية الفيديو في مراسم افتتاح مراكز طبية متعددة الوظائف في مقاطعة بسكوف، في شمال غرب روسيا.

وتصل الطاقة الاستيعابية للمراكز الطبية إلى 300 سرير، وقامت وزارة الدفاع الروسية ببنائها، وسيتم تدريب كوادر هذه المراكز الطبية في أكاديمية كيروف الطبية العسكرية.

وتم إعداد المراكز بشكل كامل لتقديم رعاية طبية عالية التقنية، وتتجاوز المساحة الإجمالية للمباني والمنشآت التي تم بناؤها 17 ألف متر مربع.

وخلال مراسم افتتاح المراكز الطبية وجه الرئيس الروسي وزير الدفاع سيرغي شويغو بتقديم مقترحات بشأن تشجيع الأفراد العسكريين والموظفين المدنيين الذين قدموا مساهمة كبيرة في تنفيذ المهام التي تم وضعها أثناء بناء هذه المرافق.

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