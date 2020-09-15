شاهد.. أنغام تكشف حقيقة زواجها من الموسيقار هاني فرحات

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 05:13 م
أنغام
أنغام
مي مرسي
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انتشرت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن زواج المطربة أنغام من الموسيقار هاني فرحات وقرر أنغام الرد على ذلك من خلال تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتبت أنغام قائله: " الأخبار المتداولة عني غير صحيحه رجاء للمواقع (المحترمه)عدم نشر اخبار عني وعن حياتي قبل مراجعة مكتبي الإعلامي للتأكد من صحة الخبر انغام".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية صورة للمطربة أنغام مع الموسيقار هاني فرحات، ناقلين شائعات زواجهم ولكن أنغام قررت الرد من خلال تغريدتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

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