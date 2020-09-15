مرعي وفوافي يقودان هجوم المقاصة أمام نادي مصر

مرعي وفوافي يقودان هجوم المقاصة أمام نادي مصر
الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 04:57 م
محمد جمال
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أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة تشكيل فريقه لمباراة نادي مصر، المقرر انطلاقها في تمام السادسة مساء اليوم على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ ٢٧ للدوري.
وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:
حراسة المرمى: محمود حمدي
الدفاع: حسني فتحي وأحمد مودي ومحمد دبش وأحمد محسن
خط الوسط: خالد أوتشو وصلاح ريكو وميدو جابر ومحمد إبراهيم
الهجوم: باولن فوافي وعمرو مرعي.
ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو وأحمد ياسين وعصام صبحي ومصطفى شبيطة ومحمد مسعد وشميلس بيكلي وصلاح عاشور ومحمد توني وصلاح أمين.
يدخل المقاصة المباراة برصيد ٣٣ نقطة ويحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري.
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