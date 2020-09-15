مرعي وفوافي يقودان هجوم المقاصة أمام نادي مصر

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 04:57 م
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements


أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة تشكيل فريقه لمباراة نادي مصر، المقرر انطلاقها في تمام السادسة مساء اليوم على ملعب استاد  المقاولون العرب،  ضمن منافسات الجولة الـ ٢٧ للدوري.

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: حسني فتحي وأحمد مودي ومحمد دبش وأحمد محسن

خط الوسط: خالد أوتشو وصلاح ريكو وميدو جابر ومحمد إبراهيم

الهجوم: باولن فوافي وعمرو مرعي.

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو وأحمد ياسين وعصام صبحي ومصطفى شبيطة ومحمد مسعد وشميلس بيكلي وصلاح عاشور ومحمد توني وصلاح أمين.

يدخل المقاصة المباراة برصيد ٣٣ نقطة ويحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري.‎

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نادي مصر مبارايات اليوم المقاصة الدوري المصري

أخبار تهمك

تطورات جديدة بشأن صفقة الأهلي المنتظرة

منذ ساعتين و 41 دقيقة

الزمالك يفاوض محمد شوقي

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الفراعنة يرفض بيراميدز والزمالك ويتمسك بالانتقال للأهلي

منذ 13 دقيقة

نجم بيراميدز يرفض الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعة و 11 دقيقة

قرار عاجل من "المركزى" بشأن سحب الأموال من الصرافات الآلية

منذ حوالي 5 ساعات

إنبي يقترب من التعاقد مع هدف الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة بشأن صالح جمعة ومرتضى منصور

منذ حوالي 8 ساعات

أزمة ساخنة تجدد غضب ليونيل ميسي في برشلونة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. تصريح صادم من الحكومة للمواطنين بشأن موجة كورونا الثانية

منذ حوالي 22 ساعة

بيراميدز يكشف عن مفاجأة سارة لنجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

السيسي يصدق على 4 قوانين جديدة.. تعرف عليها

منذ 35 دقيقة

على طريقة جاريث بيل.. برشلونة يحاول التخلص من نجم الفريق

منذ 41 دقيقة

بيانيتش يكشف سبب انتقاله إلى برشلونة

منذ 13 دقيقة

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ ساعة و 11 دقيقة

أول قرار من الأهلي بعد ركلة جزاء الاتحاد السكندري المثيرة

منذ أقل من ساعة

ميدو: خروج افشة مصلحة للأهلي في ظل تواجد فايلر

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

ميدو يعلن تشكيبل مصر المقاصة أمام الأهلي

تشكيل مصر المقاصة الرسمي أمام المقاولون العرب

أمونيكي يعلن قائمة مصر المقاصة لمواجهة الإنتاج الحربي

فوافي وأمين يقودان هجوم المقاصة أمام أسوان

إيهاب جلال يُعلن تشكيل المقاصة لمواجهة المصري

إيهاب جلال يُعلن تشكيل المقاصة لمواجهة حرس الحدود

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
05:07 م

السيسي يصدق على 4 قوانين جديدة.. تعرف عليها

نجم بيراميدز يرفض الانتقال إلى الزمالك

04:32 م

قرار عاجل من "المركزى" بشأن سحب الأموال من الصرافات الآلية

12:20 م

الأهلي يحسم صفقة الموسم

04:32 م

أول قرار من الأهلي بعد ركلة جزاء الاتحاد السكندري المثيرة

04:51 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر