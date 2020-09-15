تحذير من روابط وهمية تدعي الحصول على حواسيب مجانية

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 05:32 م
بوابة الفجر
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حذرت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الأردنية، من روابط إلكترونية وهمية تنتشر حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل، تدعي إمكانية الحصول على أجهزة حواسيب محمولة مجانا للطلاب والمعلمين.
وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن هذه الروابط غير صحيحة ولا تعبّر عن أية جهة او مؤسسة حكومية، وهدفها جمع معلومات وبيانات عن المستخدمين مستغلة توجه الحكومة لتوفير 300 الف جهاز حاسوب محمول موصولة باشتراكات انترنت، للطلاب غير المقتدرين في مختلف محافظات المملكة لتسهيل عملية التعليم عن بُعد.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الروابط الإلكترونية "الوهمية" عند الدخول إليها تقوم بالطلب من المستخدم تعبئة معلومات وبيانات شخصية ما يوقع المستخدم بان يكون ضحية ابتزاز أو احتيال مالي إلكتروني.

ونصحت الوزارة المواطنين بالرجوع إلى المواقع الإلكترونية أو الصفحات الرسمية الحكومية على مواقع التواصل الاجتماعي للتأكد من صحه تلك الأخبار، وعدم تداول تلك الروابط أو الدخول إليها والمساعدة في عدم نشرها وتداولها، مؤكدة أنها ستلاحق كل شخص يقوم بنشر مثل هذه الروابط الوهمية بالطرق القانونية المرعية.

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