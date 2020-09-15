محمد أنور يعلن عن مواعيد عرض مسلسل "قوت القلوب"

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 05:12 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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أعلن الفنان محمد أنور عن مواعيد عرض الجزء الثاني من مسلسل "قوت القلوب".

حيث شارك جمهوره بصورة تجمعه بالفنانة ماجدة ذكي وكتب : مسلسل قوت القلوب يومياً من السبت للإربعاء الساعة التاسعة مساءً علي قناة الحياة.

"قوت القلوب" يشارك في بطولته نخبة من النجوم منهم "ماجدة زكي، سهر الصايغ، خالد زكي، رانيا فريد شوقي، إسلام جمال، كارولين خليل، هايدي رفعت، وتأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج سينرجي".

والجدير ذكره أن محمد أنور يواصل تصوير مشاهده في مسلسل "إسعاف يونس" ، ويجسد محمد أنور خلال الأحداث شخصية دكتور إسعاف، وهو من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، ومن إخراج معتز التوني، وإنتاج سينرجي، وهو بطولة محمد أنور، سارة سلامة، محمد على رزق، رحاب عرفة، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب.

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