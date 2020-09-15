السعودية في مقدمة البورصات الخليجية المرتفعة بنهاية التعاملات

أغلقت الأسهم السعودية مرتفعة يوم الثلاثاء، متفوقة على نظيراتها في الخليج بفضل أسهم القطاع المصرفي، بينما تلقى مؤشر دبي الدعم من الأسهم العقارية.





زاد المؤشر السعودي الرئيسي 0.8 بالمئة، حيث ارتفع سهم مصرف الراجحي واحدا بالمئة وصعد سهم الاتصالات السعودية 2.8 بالمئة.





وقفز سهم الشركة الكيميائية السعودية عشرة بالمئة لتصبح أكبر رابح في البورصة بعد أن أعلنت عن توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق ألاستثمار المباشر الروسي لتوريد لقاح فيروس كورونا للمملكة.





وتقدم مؤشر دبي الرئيسي 0.5 بالمئة عند الإغلاق بفضل صعود إعمار العقارية القيادي 0.7 بالمئة وزيادة سهم إعمار مولز 3.5 بالمئة.





وصعد سهم شركة الاتصالات المتكاملة (دو) 1.7 بالمئة بعدما وافقت ثاني أكبر شركة اتصالات في الإمارات على بيع حصة غير مباشرة تبلغ 26 بالمئة في خزنة داتا سنتر مقابل 800 مليون درهم (217.82 مليون دولار) لتحقق ربحا صافيا 521 مليون درهم.





وفي أبوظبي نزل المؤشر 0.1 بالمئة مع هبوط سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 0.7 بالمئة.





وتراجع سهم أدنوك للتوزيع 0.9 بالمئة بعدما قفز 5.5 بالمئة في الجلسة السابقة.





استكملت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) طرحا خاصا للمؤسسات الاستثمارية شمل 1.25 مليار من أسهم وحدتها أدنوك للتوزيع.





وفي قطر، صعد المؤشر 0.2 بالمئة مدعوما بمكاسب شركة صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات الذي ارتفع 1.9 بالمئة.





وفي مصر، نزل المؤشر القيادي 0.1 بالمئة بعد تراجع سهم شركة طلعت مصطفى ثلاثة بالمئة.





وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية يوم الثلاثاء:





السعودية.. زاد المؤشر ‭0.8 ‬بالمئة إلى 8322 نقطة.





أبوظبي.. فقد المؤشر 0.1 بالمئة ليسجل 4509 نقاط.





دبي.. تقدم المؤشر 0.5 بالمئة إلى 2293 نقطة.





قطر.. ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 9893 نقطة.





البحرين.. استقر المؤشر مسجلا 1401 نقطة.





سلطنة عمان.. هبط المؤشر 0.2 بالمئة إلى 3678 نقطة.





الكويت.. ارتفع المؤشر 0.1 بالمئة إلى 5882 نقطة.