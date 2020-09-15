تعرف على مباريات الأهلي المتبقية في الدوري المصري

تعادل النادي الأهلي أمام نظيره الاتحاد سلبيا ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز فى المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب برج العرب الدولي بمدينة الاسكندرية.





ليحصل النادي الأهلي على نقطة تجعله على بعد نقطتين فقط خلال الجولات المقبلة لتحقيق بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.





ويتبقي للنادي الأهلي فى بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم 6 مباريات وهم: أمام مصر المقاصة ونادي مصر وطنطا بالإضافة إلي كل من المقاولون العرب وأنبي وبيراميدز.



