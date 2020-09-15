بعد إشادة الجمهور .. جمال عبد الناصر يوجه الشكر لمتابعيه

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أعرب الفنان جمال عبدالناصر بسعادته البالغة بنجاح دوره في حكاية "أمر شخصي" ضمن مسلسل إلا أنا .



حيث شارك جمهوره مجموعة صور من تعليقات الجمهور عبر حسابه بإنستجرام ، وكتب : يسعد صباحكم ومساكم وكل أوقاتكم ، الحمد لله علي كم الحب اللي اسعدتموني بيه يا كل أحبابي واصدقائي علي متابعتكم ورد فعلكم الجميل الفعال علي دور كمال الذي أقوم به في حكاية "أمر شخصي" .



وتابع قوله : فقد سجل جروب مسلسل "إلا انا" بوستات وتعليقات وتفاعل إيجابي وطاقة حب غمرتني.. شكراً لكل أعضاء الجروب الكرام وتابعوا بقية الحكاية وفي انتظار تعليقاتكم وتفاعلكم.



حكاية "أمر شخصي" هي الحكاية الرابعة من مسلسل "إلا أنا"، وعرض حتى الآن حكايتين من المسلسل هم "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، ويتم حالياً تصوير الحكاية الثالثة وهي "أمل حياتي" بطولة حنان مطاوع، كما تم الاستعداد للحكاية الخامسة التي تحمل اسم"لازم أعيش" وتقوم ببطولتها جميلة عوض، والحكاية السادسة "ضى القمر" التي تقوم ببطولتها كندة علوش.

