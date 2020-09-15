بيل جيتس: جائحة كورونا عطلت 20 عاما من مكافحة الفقر

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 03:55 م
بوابة الفجر
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قال الملياردير الأمريكي بيل جيتس، المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، إن جائحة فيروس كورونا عطلت 20 عاما من التقدم في مكافحة الفقر والمرض، وفقا لـ"الألمانية".

وأظهر تقرير لمؤسسة بيل وميليندا جيتس، ونشر اليوم، أن العالم قد تراجع ، وفقا لكل مؤشر تقريبا، في محاولاته الرامية إلى تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة فيما يتعلق بالقضاء على الفقر والحد من عدم المساواة.

وارتفع الفقر المدقع بنسبة 7 في المائة بسبب تفشي الفيروس، وفقا للتقرير السنوي الصادر عن المؤسسة.

وتُظهر البيانات أيضا أن التداعيات الاقتصادية للجائحة تعزز عدم المساواة، مع تضرر النساء والأقليات العرقية والأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع بشكل خاص.

ودعا التقرير، الذي يشارك بيل وميليندا جيتس في إعداده كل عام منذ عام 2017، إلى تعاون عالمي في تطوير عمليات التشخيص واللقاحات والعلاجات وتصنيع سريع للاختبارات والجرعات والتوزيع العادل لتلك الأدوات بناء على الحاجة وليس القدرة على الشراء.


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