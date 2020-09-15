"ترامب" يكشف من تصفية بشار الأسد

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 03:55 م
الرئيس السوري بشار الأسد
الرئيس السوري بشار الأسد
الفجر
Advertisements
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أنه ناقش تصفية الرئيس السوري بشار الأسد مع وزير الدفاع السابق ماتيس لكنه لم يرد فعل ذلك.

وقال "ترامب"، أيضًا، إنه "كانت لديه فرصة لاغتيال الرئيس السوري بشار الأسد، لكن وزير الدفاع آنذاك ماتيس كان ضد ذلك".

ولفتت القناة عبر موقعها إلى أن الرئيس الأمريكي كان يشير على الأرجح إلى المناقشات التي تم الحديث عنها سابقا حول الرد على هجوم كيميائي مفترض في عام 2017.

ويستضيف الرئيس الأمريكي في وقت لاحق اليوم في البيت الأبيض وفودا من الإمارات والبحرين وإسرائيل، للتوقيع على اتفاقات سلام.

وقال ترامب في هذا السياق، إن كل من يدعم الفلسطينيين بالمال سيوقع اتفاقات تطبيع مع إسرائيل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سوريا ترامب بشار الاسد بشار الأسد الرئيس السوري الرئيس الأمريكي الاسد

أخبار تهمك

أزمة ساخنة تجدد غضب ليونيل ميسي في برشلونة

منذ أقل من ساعة

ديباي إلى برشلونة.. الإعلان الرسمي خلال أيام

منذ 18 دقيقة

الزمالك يفاوض محمد شوقي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

نجم منتخب مصر السابق: بيراميدز في طريقه لحسم صفقة "حمدي"

منذ ساعتين و 19 دقيقة

إنبي يقترب من التعاقد مع هدف الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تصريح صادم من الحكومة للمواطنين بشأن موجة كورونا الثانية

منذ حوالي 20 ساعة

صدام ناري بين ميسي وبارتوميو

منذ أقل من ساعتين

كيليان مبابي يحسم صراع ريال مدريد وبرشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة مفاوضات ريال مدريد مع لاوتارو مارتينيز

منذ ساعة الا ربع

تطورات جديدة بشأن صفقة الأهلي المنتظرة

منذ ساعة و 14 دقيقة

عمرو أديب محذرا المصريين: "سلومة الأقرع راجع تاني" (فيديو)

منذ يوم

بيراميدز يكشف عن مفاجأة سارة لنجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من "المركزى" بشأن سحب الأموال من الصرافات الآلية

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة بشأن صالح جمعة ومرتضى منصور

منذ حوالي 7 ساعات

ريال مدريد يغلق ملف سيرجيو راموس

منذ ساعة و نصف

ميدو: خروج افشة مصلحة للأهلي في ظل تواجد فايلر

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

ترامب يوضح حقيقة توجيهه أوامر بتصفية بشار الأسد

وزير الاستخبارات الإسرائيلى ينفى علمه نية ترامب قتل "الأسد"

ترامب: لم أناقش اغتيال الرئيس السوري بشار الأسد

الأسد يستقبل وفدًا من جمهورية القرم الروسية قوامه 20 شخصية

ماتيس: الأسد سيرحل عن السلطة ولو بعد حين

روحاني في أنقرة للقاء أردوغان

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:20 م

قرار عاجل من "المركزى" بشأن سحب الأموال من الصرافات الآلية

تطورات جديدة بشأن صفقة الأهلي المنتظرة

03:02 م

أزمة ساخنة تجدد غضب ليونيل ميسي في برشلونة

03:25 م

ميدو: خروج افشة مصلحة للأهلي في ظل تواجد فايلر

03:50 م

الزمالك يفاوض محمد شوقي

02:07 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر