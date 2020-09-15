حبس سائق ضبط بحوزته 60 لفافة هيروين بـ15 مايو

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 03:58 م
أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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أمرت نيابة 15 مايو الجزئية، حبس سائق بشركة مقاولات 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لحيازته علي كمية من لفافات الهيروين وترويجها علي عملائه كما طالبت النيابة بالتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلي المعمل الكيميائي.

بداية الواقعة عندما خرجت قوة أمنية من مباحث 15 مايو، بحملة لتفقد الحالة الأمنية، وأثناء السير بالقرب من المدخل الشمالي، تم مشاهدة سيارة ربع نقل تابعة لإحدى الشركات تسير عكس الاتجاه.

وباستيقافها وبتفتيش قائدها عثر بحوزته علي 60 لفافة هيروين مخدر.

وتبين انه يدعي "م. س " سائق ومقيم بالبحر الأحمر، وبسؤاله عن المضبوطات قرر انه يحوزها للإتجار في المواد المخدره بقصد الكسب غير المشروع وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.

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مباحث مايو

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