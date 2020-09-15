توصيل مياه الشرب لـ 2079 أسرة أولى بالرعاية فى الفيوم



وأضاف رئيس الشركة انه تم تحديد قيمة مقايسات مياه الشرب والصرف الصحي للجمعيات الاهلية التى تعمل فى مجال توصيل مياه الشرب للأسر الغير قادرة وتقوم بالدفع نيابة عنها حتى يستطيع كل المواطنين الغير قادرين الحصول على مياه الشرب وانه يتم بحث هذه الحالات على أرض الواقع للوقوف على مدى تطابق الشروط عليها من عدمه عن طريق ادارة المشاركة المجتمعية.



وأشار اللواء هشام درة انه تم تركيب العدادات ووصلات المياه لهذه الاسر وموزعه كالاتى:١٧٧٠ حالة تم قبولها عن طريق الجمعيات الاهلية لتوصيل وتركيب عدادات المياه، ١٢٣ حالة تم قبولها عن طريق الجمعيات الاهلية لتوصيل خدمة الصرف الصحى،١٢٠ حالة تم قبولها عن طريق لقاء خدمة المواطنين والذى كان يتم تنفيذه كل ثلاثاء من كل اسبوع بمحطة تنقية مياه الشرب بقحافة، ١٣ حالة تم قبولها ايضا عن طريق لقاء خدمة المواطنين لتركيب وتوصيل خدمة الصرف الصحي،٥٣ حالة تم قبولها عن طريق لجنة تم تشكيلها بالشركة لبحث بعض الحالات الغير قادرة ولكن مخالفة لبعض شروط البروتوكول الخاص بتوصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، كما تم رفض ٤٥٥ حالة لعدم مطابقتها لشروط البروتوكول.



أكد اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، انه تم توصيل مياه الشرب النقية لعدد ٢٠٧٩ أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والغير قادرة على دفع قيمة مقايسات العدادات داخل محافظة الفيوم وذلك انطلاقا من الدور المجتمعى للشركة للتخفيف عن كاهل المواطنين البسطاء بجانب حقهم فى الحصول على مياه الشرب.