الحكم في قضية رشوة مدير المكتب الفني لمحافظ البحيرة

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 03:54 م
أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
حكمت محكمة جنايات دمنهور حضوريًا على كل من المتهمان، (م.ح) مدير المكتب الفني لمحافظ البحيرة و(ح.ش) عضو مجلس إدارة شركة خاصة، بالسجن المؤبد للأول وتغريمه مبلغ 438،5 الف جنيه والعزل من وظيفته، وحبس الثاني 3 سنوات.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد القت القبض على مدير المكتب الفني لمحافظ البحيرة لطلبه وقبوله رشوة مالية وهدايا عينة من عضو مجلس إدارة شركة خاصة مقابل استغلال نفوذه وعلاقاته بمسئولي المحافظة لتسهيل إجراءات تغيير نشاط قطعة ارض بوادي النطرون تخص المتهم الثاني وتعديل نشاط استخدامها من الزراعي الى المباني، حيث اتُخذت الاجراءات القانونية حيالهم وتم ضبطهم الى ان صدر الحكم المشار اليه.

في سياق أخر، تمكنت إدارة الأموال العامة، من ضبط ممرض بإحدى المستشفيات لإستغلاله موقعه الوظيفى والإستيلاء على كميات مختلفة من العقاقير الطبية والأدوية المقرر صرفها للمترددين والمحجوزين بالمستشفى والتربح من بيعها.

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام ممرض بإحدى المستشفيات بالإستيلاء على أدوية من المستشفى جهة عمله لبيعها فى السوق المحلى والإستيلاء على ثمنها.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الإختلاس والإضرار بالمال العام عن قيام (ممرض بقسم الحروق بإحدى المستشفيات، بإستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله كونه ممرض بقسم الحروق بالمستشفى وإستولى على كميات مختلفة من العقاقير الطبية المقرر صرفها للمترددين والمحجوزين بالمستشفى جهة عمله للعلاج من بعض الأمراض، وكذا مرضى فيروس كورونا وإخفائها بمسكنه وبيعها عقب تجميع كميات كبيرة منها للإستيلاء على ثمنها مستغلًا الظروف الراهنة وتزايد الطلب فى السوق المحلى على الأدوية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهداف مسكنه وضبطه، وبتفتيش المسكن عثر على 157 عبوة دوائية مختلفة الأنواع مدون عليها "خاص بوزارة الصحة ممنوع تداولها وبيعها.


وبمواجهة المتهم إعترف بإستيلائه على العقاقير المضبوطة بمسكنه من المستشفى جهة عمله بقصد بيعها والإستيلاء على ثمنها.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الإختلاس والإستيلاء على المال.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أخبار تهمك

ميدو يفجر مفاجأة بشأن صالح جمعة ومرتضى منصور

منذ حوالي 7 ساعات

نجم منتخب مصر السابق: بيراميدز في طريقه لحسم صفقة "حمدي"

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عمرو أديب محذرا المصريين: "سلومة الأقرع راجع تاني" (فيديو)

منذ يوم

إنبي يقترب من التعاقد مع هدف الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

ديباي إلى برشلونة.. الإعلان الرسمي خلال أيام

منذ 18 دقيقة

أزمة ساخنة تجدد غضب ليونيل ميسي في برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تصريح صادم من الحكومة للمواطنين بشأن موجة كورونا الثانية

منذ حوالي 20 ساعة

ريال مدريد يغلق ملف سيرجيو راموس

منذ أقل من ساعتين

ميدو: خروج افشة مصلحة للأهلي في ظل تواجد فايلر

منذ أقل من نصف ساعة

قرار عاجل من "المركزى" بشأن سحب الأموال من الصرافات الآلية

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يفاوض محمد شوقي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

كيليان مبابي يحسم صراع ريال مدريد وبرشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة مفاوضات ريال مدريد مع لاوتارو مارتينيز

منذ ساعة الا ربع

بيراميدز يكشف عن مفاجأة سارة لنجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

صدام ناري بين ميسي وبارتوميو

منذ أقل من ساعتين

تطورات جديدة بشأن صفقة الأهلي المنتظرة

منذ ساعة و 14 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:20 م

قرار عاجل من "المركزى" بشأن سحب الأموال من الصرافات الآلية

تطورات جديدة بشأن صفقة الأهلي المنتظرة

03:02 م

أزمة ساخنة تجدد غضب ليونيل ميسي في برشلونة

03:25 م

ميدو: خروج افشة مصلحة للأهلي في ظل تواجد فايلر

03:50 م

الزمالك يفاوض محمد شوقي

02:07 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر