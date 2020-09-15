جامعة بني سويف تدشن موقع مجلة "بحوث الاتصال" على بنك المعرفة

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 03:47 م
الاجتماع
الاجتماع
احمد فتحي الدسوقي
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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الثلاثاء، عن تدشين موقع المجلة المصرية لبحوث الاتصال الجماهيرى والتى تصدرها كلية الإعلام بالجامعة بالإضافة إلى مناقشة مقترح عقد ورشة عمل لهيئات التحرير للتدريب على موقع المجلة ببنك المعرفة المصرى.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع لجنة الإدارة العليا للإشراف على المجلات العلمية، بحضور نواب رئيس الجامعة والعمداء والمستشار المالى والقانونى وأمين عام الجامعة ولجنة الاشراف على المجلات العملية وأعضاء اللجنة.

كما وافق الدكتور منصور خلال اجتماع مجلس إدارة لجنة المنشأت على تشكيل لجنة لاستلام دار الضيافة وعرضها على لجنة المنشأت، بالإضافة إلى الموافقة على الصيانة الدورية للمدن الجامعية وتكليف أمين عام الجامعة بالإشراف على الإدارة الهندسية.

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