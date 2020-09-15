تجديد الثقة لعميد كلية التمريض بجامعة بنى سويف

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أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف قرارا رقم (1191)، اليوم، بتجديد قيام الدكتور هاني حامد دسوقي بأعمال عميد كلية التمريض بالجامعة لمدة عام.



تجدر الإشارة، أن الدكتور هاني استاذ الطب النفسي وعلاج الادمان هو مؤسس قسم الطب النفسي بكلية الطب البشرى بجامعة بنى سويف، والعميد السابق لكلية العلوم الصحية التطبيقية، والمشرف على قسم الطب النفسي بكلية الطب جامعة الفيوم، وامين صندوق الجمعية المصرية للطب النفسي.



