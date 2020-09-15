التموين تكشف أهمية ومردود البورصة السلعية على الأسعار (فيديو)

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 03:41 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قالت الدكتورة هبة السيد، مساعد رئيس تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن البورصة السلعية من أهم محاور البنية الأساسية للتجارة الداخلية، وهي عبارة عن كيان تنظيمي يساعد على توفير سوق منظم، تعمل به قوى العرض والطلب، ويتم فيها تحديد الأسعار بشكل اقتصادي طبقًا للرتبة والجودة وشكل وطبيعة المنتج.

وأضافت هبة السيد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الثلاثاء، أنه تم تأسيس الشركة المساهمة البورصة المصرية للسلع برئاسة إبراهيم عشماوي، وتم عقد اجتماع الجمعية العمومية الأول الأسبوع الماضي، وجاري وضع الإطار العام للعمل داخل البورصة السلعية، وتم وضع الهيكل التنظيمي الإداري وجاري استيفاء الكفاءات المطلوبة لبدء العمل.

وتابعت مساعد رئيس تنمية التجارة الداخلية، أن الهدف من البورصة السلعية إنشاء منصة إلكترونية لإقامة علاقة مباشرة بين التاجر والمشتري لمنع الحلقات الوسيطة، والتي يتم فيها زيادة الأسعار بشكل كبيرة، مشددة على أن البورصة السلعية يكون لها مردود جيد جدًا على انخفاض الأسعار.

واستطاعت الحكومة، تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع، لتنظيم ضبط الأسواق، مما ينعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع والمنتجات لصالح المستهلك، حيث تمهد لتفعيلها في العام المقبل.

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