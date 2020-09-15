الإمارات تعلن تسجيل 674 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 03:36 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في الإمارات، اليوم الثلاثاء، 674 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال 24 ساعة.

 

وقد أعلنت وزارة الصحة الاماراتية، رصد حالتي وفاة إلى جانب تسجيل 654 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا.

 

تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في دولة الإمارات، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجرائها 84,642 فحصاً جديداً خلال الـ 24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

 

 كما أعلنت الوزارة عن شفاء 468 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 69,451 حالة.

 

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 640 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 79,489 حالة، كما أعلنت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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