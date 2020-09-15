ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.47% في ختام التعاملات
الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 03:15 م
نيفين سمير
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أنهي سوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر السوق بنسبة 0.47% رابحاً 10.72 نقطة ليغلق عند مستوى 2293.10 نقطة، وبلغ حجم التداول 341.6 مليون سهم محققة ما قيمته 299.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 5286 صفقة لعدد 35 سهماً.
وصعدت 7 قطاعات بسوق دبي المالي ، على رأسها الاتصالات بنسبة 1.72%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.41%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.98%، ثم قطاعي النقل والاستثمار بنسبة 0.68%، 0.58%، على التوالي، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.43%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.58%.
وقفز 21 سهماً بسوق دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 14.57%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 6.57%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.95%، ثم سهم دبي الإٍسلامية للتأمين وإعادة التأمين – أمان بنسبة 4.94%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 16.6 مليون ورقة بقيمة 48.8 مليون درهم، وارتفع سعر السهم بنسبة 0.68%.
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