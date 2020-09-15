ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.47% في ختام التعاملات

أنهي سوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر السوق بنسبة 0.47% رابحاً 10.72 نقطة ليغلق عند مستوى 2293.10 نقطة، وبلغ حجم التداول 341.6 مليون سهم محققة ما قيمته 299.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 5286 صفقة لعدد 35 سهماً.









وصعدت 7 قطاعات بسوق دبي المالي ، على رأسها الاتصالات بنسبة 1.72%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.41%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.98%، ثم قطاعي النقل والاستثمار بنسبة 0.68%، 0.58%، على التوالي، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.43%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.58%.