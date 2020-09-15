مؤشر سوق البحرين المالي يرتفع هامشياً في ختام جلسة الثلاثاء

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 03:10 م
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
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أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي  بنسبة 0.03% خاسراً 0.37 نقطة ليغلق عند مستوى 1401.14 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.8 مليون سهم بقيمة 810.1 ألف درهم، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 4.49%، بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.54%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.11% بضغوط هبوط سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.39%، كما هبط سهمي شركة البحرين للتسهيلات التجارية، بي.أم.أم.أي بنسبة 0.96%، 0.67%، على التوالي.
 
فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 5.29% مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.68%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.22%، كما صعدت أسهم شركة الإثمار القابضة، شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة، المؤسسة العربية المصرفية، بنسبة 13.46%، 1.75%، 0.33%، على التوالي.

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