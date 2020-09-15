التعاون السعودي يعلن فسخ تعاقده مع نجمه البرازيلي نيلدو

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 02:28 م
بوابة الفجر
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أعلن نادي التعاون السعودي اليوم الإثنين، فسخ تعاقده مع البرازيلي نيلدو لاعب وسط الفريق وتوقيع مخالصة مالية بين الطرفين.


وعبر حسابه الرسمي على تويتر، أعلن التعاون توقيع مخالصة مالية مع البرازيلي نيلدو بيترولينا، مقدماً له الشكر والتقدير على ما قدمه خلال الفترة التي مثل فيها الفريق ومتمنياً له التوفيق والنجاح مستقبلاً.


وانضم البرازيلي نيلدو إلى التعاون في يناير 2019 قادماً من فريق ديبورتيفو ألافيس البرتغالي.


وشارك نيلدو مع التعاون في 24 مباراة بالموسم المنقضي، وسجل ثلاثة أهداف وصنع أربعة أهداف ليحقق مع فريقه المركز الـ12 في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

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