قرقاش: الوساطة الأمريكية ضمانة على أن تعليق ضم الأراضي سيصمد

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن الوساطة الأمريكية ضمانة على أن تعليق ضم الأراضي سيصمد.

وأضاف قرقاش، اليوم الثلاثاء، في تصريحات صحفية، نشرتها قناة سكاي نيوز عربية، أن الإمارات كسرت الحاجز النفسي بقرارها توقيع اتفاق التطبيع مع إسرائيل.

وتابع قرقاش، أن سياسة الكراسي الشاغرة أدت لوقائع كارثية للقضية الفلسطينية.

وفي وقت سابق، أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أن التطورات المتسارعة في المنطقة مؤشر واضح نحو ضرورة مراجعة استراتيجيات لم تؤت ثمارها ونبذ سياسة المحاور.



