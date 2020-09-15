أحمد زاهر يحتفل بوصوله 3 مليون متابع عبر "إنستجرام"

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 02:16 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
أحتفل النجم أحمد زاهر، بوصوله لثلاثة مليون متابع عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ونشر زاهر، صورة له وعلق قائلاً: "3 مليون متابع أحب أشكر كل معجب ليا شخصياً علي كمية الجب والدعم ، أنتم بقيتوا عيلتي الكبيرة اللي بفتخر بيها في أي مكان وسبب رئيسي من نجاحي هو حبكم ليا.. ربنا يديم عليا نعمة حبكم الكبير.. شكراً". 


والجدير ذكره أن أحمد زاهر ينتظهر عرض فيلم "زنزانة 7" والتي تدور أحداثه في إطار الأكشن وهو من بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعى وعبير صبرى ومايا نصرى ومنة فضالى وإيهاب فهمى ومدحت تيخة  وأحمد التهامى وايمى إسلام مصطفى هريدى وأشرف عبد العزيز وأيمن كشك، ومن تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة ولم يتم تحديد موعد طرحه فى دور العرض.

أخبار تهمك

نجم منتخب مصر السابق: بيراميدز في طريقه لحسم صفقة "حمدي"

منذ أقل من ساعة

نجم الأهلي السابق: هذا اللاعب لا يصلح اللعب في القلعة الحمراء

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب محذرا المصريين: "سلومة الأقرع راجع تاني" (فيديو)

منذ يوم

الزمالك يفاوض محمد شوقي

منذ 38 دقيقة

تأييد سجن صفوت الشريف وتغريمه 99 مليون جنيه بـ"الكسب غير المشروع"

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يكشف عن مفاجأة سارة لنجم الأهلي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

تطورات جديدة في واقعة دهس صالح جمعة لشاب بسيارته

منذ يوم

بيراميدز يكشف عن مفاجأة خاصة بعد التعاقد مع رمضان صبحي

منذ ساعتين

صراع بين مانشستر يونايتد وتوتنهام على نجم ريال مدريد

منذ 43 دقيقة

صدام ناري بين ميسي وبارتوميو

منذ أقل من نصف ساعة

قرار عاجل من "المركزى" بشأن سحب الأموال من الصرافات الآلية

منذ ساعتين و 25 دقيقة

كيليان مبابي يحسم صراع ريال مدريد وبرشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تصريح صادم من الحكومة للمواطنين بشأن موجة كورونا الثانية

منذ حوالي 19 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة بشأن صالح جمعة ومرتضى منصور

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حريق جديد في العاصمة اللبنانية بيروت

منذ حوالي 6 ساعات

إنبي يقترب من التعاقد مع هدف الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:20 م

قرار عاجل من "المركزى" بشأن سحب الأموال من الصرافات الآلية

بيراميدز يكشف عن مفاجأة سارة لنجم الأهلي

12:01 م

الزمالك يفاوض محمد شوقي

02:07 م

إنبي يقترب من التعاقد مع هدف الأهلي

01:03 م

ميدو يفجر مفاجأة بشأن صالح جمعة ومرتضى منصور

09:27 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر