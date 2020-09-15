الزمالك يفاوض محمد شوقي

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 02:07 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أكد الخضر إبراهيم رئيس نادي دكرنس، أن هناك لاعبين مميزين في صفوف فريقه، كما أن ربيع ياسين مدرب منتخب الشباب قام بضم لاعب مميز جدا وهو عمر البكري.


وقال الخضر في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "لدينا لاعب جيد اسمه عمر البكري مع منتخب مصر للشباب، وهو حاليا في المعسكر الحالي".


وأضاف:" لدينا خمس مباريات في دوري الدرجة الثانية، وقمنا بتصعيد 5 لاعبين ناشئين في مراكز مختلفة، نثق تماما في امكانياتهم".


وواصل: "هدفنا الحفاظ على قاعدة الناشئين وندفع فلوس جيدة لهم وقمنا بإبرام عقود رسمية لـ50% من لاعبي 99 و 2000 في دكرنس".


وأكمل رئيس نادي دكرنس قائلا: "الاتحاد السكندري ومصر المقاصة والزمالك طلبوا أحد لاعبي دكرنس وهو محمد شوقي ديفيندر، وهو لاعب كبير مثل محمد شوقي لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق وطريقة لعبه تشبه عبدالله السعيد، ونوافق على إعارته حتى لو مجانا، لكن نريد بيعه برقم جيد حسب أدائه".


وزاد:" هدفنا التواجد في البقاء ضمن دوري الدرجة الثانية، هذا الموسم الحالي، رغم الصعوبات العديدة التي نواجهها، وتعرضنا لظلم تحكيمي، في بعض مباراتين، خسرنا 6 نقاط بسبب الحكام، وخسرنا وتعادلنا في مباريات آخرى بسبب عدم التوفيق".


وتابع: "طلبنا عقد اجتماع مع الجبلاية بسبب تواجد 12 فريق في المجموعة، قبل انطلاق دوري الدرجة الثانية، ومسألة هبوط خمس فرق من 12 فريق أمر مجحف تماما بالنسبة لنا".


وأردف:" تجهيز فريق للبقاء ضمن الـ7 فرق في المجموعة أمر يحتاج إلى ملايين، من الأول إلى الخامس يتنافسون على الصعود ومن الخامس حتى الـ12 يريدون فقط البقاء ضمن دوري الدرجة الثانية".


وأتم:" لابد أن يتم مراجعة تلك الأمور، ومراعاة الامكانيات المالية الخاصة بالفرق".

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