في عيد ميلاده.. تعرف علي سبب تأخر دخول عزت العلايلي مجال التمثيل

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يحل اليوم الثلاثاء عيد ميلاد الفنان القدير عزت العلايلي فقد اتمم ال 86 عاماً ، ويتمتع عزت العلايلي بمسيرة فنية حافلة رسخت اسمه وأعماله في قلوب محبيه.



بدأ عزت العلايلي مشواره الفني عام 1962 وسبب تأخر خطوة التمثيل هو تحمله مسئولية رعاية أشقائه الأربعة بعد وفاة والده، حيث اضطر لتأجبل خطوة التمثيل وعمل كمعد برامج لعدة سنوات حتى جاءت له فرصة المشاركة في فيلم رسالة من امرأة مجهولة ليبدأ نشاطه الفني بقوة.



والجدير ذكره أن آخر أعمال عزت العلايلي مسلسل "قيد عائلي " وتدور أحداث العمل في إطار إجتماعي ودرامي ويتخلص ذلك حول التفرقة بين الأشقاء بسبب الأمور المادية.



"قيد عائلي" يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم وهم الفنان عزت العلايلي‘ بوسي ‘ ميرفت أمين ‘ صلاح عبد الله ‘ سيمون ‘ محمد رياض ‘ دينا فؤاد ‘ ميرنا وليد ‘ رامي وحيد ‘ خالد سرحان ‘ نضال الشافعي ‘ هاله فاخر ‘ أحمد التهامي ‘ ميرهان حسين ‘ ريم البارودي ‘ انعام سالوسه ‘ صبري فواز ‘ منه فضالي ‘ محمد نجاتي ‘ هشام المليجي ‘ سمير بدير‘ دنيا عبد العزيز ‘ كارولين عزمي ‘ أميره هاني ‘ كريم عبد الخالق وغيرهم من النجوم وهو إنتاج شركه فنون مصر ومن سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل وإخراج تامر حمزة.