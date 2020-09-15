نجم منتخب مصر السابق: بيراميدز في طريقه لحسم صفقة "حمدي"

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 01:57 م
احمد حسن
احمد حسن
علي نبوي
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أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن أحمد حمدي لاعب الأهلي السابق والجونة الحالي، دخل ضمن حسابات بيراميدز للتعاقد معه رسميا خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر:" :"حمدي لاعب جيد وكان مستقبل للأهلي في مركز صانع الألعاب، ولكنه رحل في الصيف الماضي نهائيا".

وأضاف:" قد يكون حمدي رحل عن الأهلي بسبب بعض الأمور الآخرى، لكن لاعب جيد من الناحية الفنية".

وواصل:" بيراميدز دخل في مفاوضات معه، وقد يكون تدعيم لهم في مركز صانع الألعاب وسط بعض الأحاديث عن المفاوضات أيضا مع محمد إبراهيم".

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