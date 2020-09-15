الصحة: جميع خدمات قوافل "حياة كريمة" الطبية مجانية (فيديو)

قالت الدكتورة وفاء الصادق، مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة الصحة، إن جميع الخدمات المقدمة من الوزارة بالقوافل الطبية من كشف وأشعة وعلاج ضمن مبادرة حياة كريمة تقدم بالمجان.





وأضافت "وفاء الصادق"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن المريض الذي يحتاج لإجراء عملية جراحية يتم إحالته للتأمين الصحي حال كونه يحمل بطاقة تأمين صحي، مشيرة إلى أن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة يعلن عن إطلاق القوافل الطبية بكل محافظة إلى جانب التثقيف الصحي الذي يجوب الشوارع بميكرفونات للإعلان عن انطلاق القافلة مع توجيه الأجهزة التنفيذية مثل الجوامع والكنائس ومراكز الشباب بالإعلان عن القافلة قبل بدء القافلة بأسبوع.





وتابعت مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة الصحة، أن المريض الذي يتم إحالته لمستشفى لإجراء عملية جراحية يتم إجراء الجراحة له بالمجان؛ لكونه محال من قافلة طبية.





وأطلقت وزارة الصحة والسكان، أول أمس 3 قوافل طبية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا في بعض التخصصات الطبية، في محافظات القاهرة وأسوان والوادي الجديد.





وتشمل المبادرة تخصصات النساء والولادة، خدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف، والعظام، الجراحة، الرمد، الأسنان، القلب، والجلدية، وخدمات الأشعة والتحاليل.





وتستمر المبادرة لمدة يومين وتحديدا في مركز شباب ثالث مركز السلام أول بمحافظة القاهرة، وحاجر أبو خليفة مركز إدفو غرب بمحافظة أسوان، والموشية مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.





وتجري القوافل الكشف وصرف الأدوية بالمجان، فضلا عن تحويل الحالات التي تتطلب رعاية متقدمة للمستشفيات لإكمال إجراءات الكشف الطبي والحصول على الأدوية.





وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت إطلاق 62 قافلة طبية مجانية بداية من سبتمبر وحتى منتصف الشهر الحالي بجميع محافظات الجمهورية.





وأوضحت الوزارة في بيان سابق، أنّ القوافل تأتي ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.









يذكر أنّ الوزارة بدأت إطلاق 10 قوافل طبية يومي 2 و3 سبتمبر الحالي بمناطق البلابيش قبلي مركز دار السلام محافظة سوهاج، والسلام مركز السادات محافظة المنوفية، والبساتين مركز كفر البطيخ محافظة دمياط، والمعدية مركز إدكو محافظة البحيرة، والهوارية مركز العامرية محافظة الإسكندرية، والأسمرات 1 مركز المقطم محافظة القاهرة، وأبنود مركز قنا محافظة قنا، وصفط الشرقية مركز الواسطى محافظة بني سويف، والقواسم مركز مطروح محافظة مطروح، والعتمور المستجد مركز كوم امبو محافظة أسوان.





وجرى إطلاق قافلة طبية أخرى يومي 3 و4 سبتمبر بمنطقة كراديس مركز ديرب نجم محافظة الشرقية، وقافلتين طبيتين أخريين في منطقتى الخرمان مركز أطفيح محافظة الجيزة، ووادي تال وغرندل مركز أبوزنيمة محافظة جنوب سيناء، وذلك يومي 4 و5 سبتمبر.



