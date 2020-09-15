سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 15-9-2020

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 01:42 م
بوابة الفجر
Advertisements
 الاقتصاد
سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 14-9-2020 الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 01:23 م
بوابة الفجر
FacebookTwitterWhatsAppEmailMore
Advertisements

استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 15-9-2020 ليسجل متوسط سعره  فى البنك الأهلى المصرى عند 4.10 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وجاء سعر الريال السعودى فى البنوك كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
 
4.18  جنيه للشراء .
 4.21  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
 
4.10  جنيه للشراء
4.21  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
 
4.10   جنيه للشراء.
4.21   جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
 
4.12   جنيه للشراء.
4.27  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
 
4.10  جنيه للشراء
4.22  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
 
4.09   جنيه للشراء.
4.21   جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس
 
4.16  جنيه للشراء.
4.21  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى
 
 4.11  جنيه للشراء
4.21  جنيه للبيع.

أخبار تهمك

بيراميدز يكشف عن مفاجأة خاصة بعد التعاقد مع رمضان صبحي

منذ ساعتين

عمرو أديب محذرا المصريين: "سلومة الأقرع راجع تاني" (فيديو)

منذ يوم

كيليان مبابي يحسم صراع ريال مدريد وبرشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة بشأن صالح جمعة ومرتضى منصور

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يفاوض محمد شوقي

منذ 38 دقيقة

قرار عاجل من "المركزى" بشأن سحب الأموال من الصرافات الآلية

منذ ساعتين و 25 دقيقة

إنبي يقترب من التعاقد مع هدف الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. حريق جديد في العاصمة اللبنانية بيروت

منذ حوالي 6 ساعات

تطورات جديدة في واقعة دهس صالح جمعة لشاب بسيارته

منذ يوم

نجم منتخب مصر السابق: بيراميدز في طريقه لحسم صفقة "حمدي"

منذ أقل من ساعة

صراع بين مانشستر يونايتد وتوتنهام على نجم ريال مدريد

منذ 43 دقيقة

عاجل.. تصريح صادم من الحكومة للمواطنين بشأن موجة كورونا الثانية

منذ حوالي 19 ساعة

نجم الأهلي السابق: هذا اللاعب لا يصلح اللعب في القلعة الحمراء

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يكشف عن مفاجأة سارة لنجم الأهلي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

صدام ناري بين ميسي وبارتوميو

منذ أقل من نصف ساعة

تأييد سجن صفوت الشريف وتغريمه 99 مليون جنيه بـ"الكسب غير المشروع"

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:20 م

قرار عاجل من "المركزى" بشأن سحب الأموال من الصرافات الآلية

بيراميدز يكشف عن مفاجأة سارة لنجم الأهلي

12:01 م

الزمالك يفاوض محمد شوقي

02:07 م

إنبي يقترب من التعاقد مع هدف الأهلي

01:03 م

ميدو يفجر مفاجأة بشأن صالح جمعة ومرتضى منصور

09:27 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر