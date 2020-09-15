الاقتصاد

سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 14-9-2020 الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 01:23 م

بوابة الفجر

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استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 15-9-2020 ليسجل متوسط سعره فى البنك الأهلى المصرى عند 4.10 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وجاء سعر الريال السعودى فى البنوك كالتالى:





سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.18 جنيه للشراء .

4.21 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.10 جنيه للشراء

4.21 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.10 جنيه للشراء.

4.21 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.12 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.10 جنيه للشراء

4.22 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.09 جنيه للشراء.

4.21 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.16 جنيه للشراء.

4.21 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

4.11 جنيه للشراء

4.21 جنيه للبيع.