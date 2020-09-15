في ذكرى ميلاده.. تعرف على الشرط الذي كان يضعه إسماعيل يس في العقد قبل التصوير

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 01:43 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى ميلاد الضاحي الباكي ملك الكوميديا الفنان الكبير إسماعيل يس، الذي استطاع بخفة ظله خطف قلوب الجماهير.

في كل عقد قبل تصوير أي عمل له كان يشترط إسماعيل يس، ألا يُقبل البطلة، وهي قصة شهيرة روتها الفنانة الراحلة سعاد مكاوي عن فيلم المليونير.

في لقاء نادر لـ"مكاوي"، مع الإعلامية أحلام شلبي، قالت إن إسماعيل يس، كان يرتاح لها وللعمل معها، وفي تعاون فني لهما، قال له المخرج إن هناك مشهدًا في نهاية الفيلم يحتم عليه تقبيلها، ولكن قوبل ذلك بالرفض منه، للحد الذي دفعه لقول "هفسخ العقد بس مابوسهاش".

وأضافت: "الحقيقة اعترضت وتضايقت وسألته: ليه؟ قالي: مزاجي كده".

كان سبب ذلك حبه الشديد وإحترامه لزوجته السيدة فوزية، وصار تقديسه لزوجته في حضورها وغيابها سرًا حاضرًا في عمله.





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