"الطاقة الدولية": ارتفاع مخزونات النفط في الدول المتقدمة إلى مستوى قياسيا

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 01:30 م
بوابة الفجر
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ذكرت وكالة الطاقة الدولية اليوم الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام في الدول المتقدمة بلغت مستوى قياسيا غير مسبوق في يوليو في مؤشر على تداعي الطلب جراء الضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا.

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري "المخزونات نزلت في يونيو لتنهي ثلاثة أشهر من الزيادات الكبيرة وكان يُعتقد أنه بداية لفترة من الانخفاض المتدرج للمخزونات.


"لكن عادت الزيادات في يوليو لتصل بمخزونات القطاع في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمستويات قياسية عند 3.225 مليار برميل".

وعدلت الوكالة بالخفض توقعاتها للسحب من المخزون للنصف الثاني من عام 2020 بنحو مليون برميل يوميا إلى 3.4 مليون برميل يوميا مشيرة إلى زيادة الإنتاج العالمي وطلب دون المتوقع.

وتشير البيانات الأولية لشهر أغسطس لانخفاض مخزونات الخام في أسواق رئيسية معينة مثل الولايات المتحدة وأوروبا واليابان وأن مخزونات الخام العائمة هبطت هبوطا حادا بواقع 59.9 مليون برميل إلى 168.4 مليون برميل.

ولكنها حذرت من أن "التقارير الأولية تشير لاحتمال زيادة الأحجام في سبتمبر".

 

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